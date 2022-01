Bara ha gratiskanaler på TV - Är det möjligt?

Skrivet av Stefflo: Har idag ett basutbud från allente/viasat men funderar på att avsluta detta då det ändå bara visas skit på tv. Vill fortfarande ha kvar TV:n och då med de fria kanalerna SVT och Fyran. Vill slippa använda mig av streaming på varje kanal då jag tycker alltid är ett jävla krångel om man bara ska se linjärTV. Att kolla på play är enklare. Jag har idag bara fiber in i huset så det finns ingen antenn som jag kan utnyttja och vill helst inte in i bordsantennvärlden. Har ni koll på någon leverantör kör TV direkt i fibern eller måste jag ha någon digitalbox mellan? Har en TV av nyare typ med kortläsare. Gå till inlägget

Tja!

Om du bara har fiber så tror jag tyvärr inte att de finns någon som levererar det gratis, utan då är de via antenn som gäller. Du kan ev hitta någon TV-Box via internet som du kan få in svt play och fyrans stream men då blir det ju som du inte vill ha de, med streaming på varje kanal.