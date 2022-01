Awesome Games Done Quick 2022 är igång

För den som är förtjust i speedrunning är årets upplaga av snabba spelveckan Awesome Games Done Quick 2022 igång, sedan söndag kväll I vanlig ordning samlar de in pengar till välgörande ändamål, den här gången är det Prevent Cancer Foundation.

Under veckan blir det dels mer klassiska speedrunning-titlar likt The Legend of Zelda: A Link to the Past, Metal Gear Solid och liknande. De har även slängt in ett gäng nya titlar, inklusive årets spel-vinnaren It Takes Two.

Hela schemat finns här.

Brukar du kika på AGDQ? Någon särskild titel du ser fram emot den här gången?