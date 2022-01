Köpa konst

@Tea42BBS sammanfattade det hela rätt så bra - om ni inte har ett genuint konstintresse (och således troligen redan vet vad ni vill ha ), fundera på vad ni vill ha hängande på väggarna. Min personliga uppfattning är att på "amatörnivå" så är ofta färger viktigare än motiv. Motiv tenderar att "bli osynliga" rätt så snart om det inte är tämligen detaljrika motiv som man aktivt tittar på.

Sedan kan det ju förstås vara så att ni har ett konstintresse som inte har hunnit/kunnat näras, kanske för att det just väckts, och i så fall skulle jag definitivt slå ett slag för närmaste konstförening. Annars så är det bara att kila iväg till de lokala gallerierna (gärna på vernissager som sagt, brukar vara väldigt trevligt) med jämna mellanrum och upptäcka vad som intresserar er.

Har själv ett par tavlor min far har målat, och framför allt så skänker de nu färg åt rummen de hänger i (och till viss del en tanke på far emellanåt), och samma sak med ett par andra originalverk (absolut inget fancy, vunna av far genom konstförening och sedemera donerade till mig, samt en tavla gjord av min bildlärare från högstadiet). Annars hänger jag mest mina egna astrofoton, just för att de är färgklickar, har en personlig anknytning, kan tittas på aktivt, och öppnar upp för samtal när man har besök.