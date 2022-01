Samsung Galaxy S20 kommer inte in i recovery mode

Hej!

Jag ska kunna komma in i recovery mode på min Galaxy S20 genom att hålla in Powerknappen och volym upp.

När jag testade det så vibrerade den när startsärmen kom upp, sen en gång till fast lite längre.

När telefonen startade kom det upp text jag aldrig sett förut.

Kommer tyvärr inte ihåg vad det stod men det kanske är någon här som vet vad det kan vara?

Och varför jag inte kom in i recovery mode?