Webhallens cringe-kategoritexter

Jag satt precis och läste Webhallens kategoritexter och fick mig ett roligt skratt. Det är uppenbart att den som fått jobbet att skriva de här kategoritexterna varken har särskilt bra koll på marknaden, eller faktiskt velat skriva de här texterna, som dessutom är rejält utdaterade.

Några konkreta exempel på risiga kategoritexter, som jag lämnar här utan kommentar. Det är rätt uppenbart var felaktigheterna ligger, tänker jag.

Socket AM4 (AMD) - https://www.webhallen.com/se/category/15508-Socket-AM4-AMD

"AMD är Intels huvudsakliga konkurret men med en annan socket på sina moderkort och processormodeller. De är kända för att erbjuda mycket prestanda för pengarna. A-modellerna och Athlon är deras enklaste modeller medan du som behöver en kraftigare processor borde sikta in dig på den senaste modellen, Ryzen Threadripper."

Socket 2066 (Intel) - https://www.webhallen.com/se/category/15764-Socket-2066-Intel

"VR i 4K, överklockning, multitasking som du bara kunnat drömma om och rendering av både video och musik på samma gång. Processor med Socket 2066 är det kraftigaste du kan få ur Intels sortiment."

Socket 1200 Comet Lake-S (Intel) - https://www.webhallen.com/se/category/16359-Socket-1200-Comet...

"Här kan du köpa Intels senaste processorer. Vi har fyllt upp sortimentet med flera olika modeller av i7, i5 och i3. Dessa processorer är väldigt populära för mellansegmentet tack vare sitt pris och sin prestanda. Ska du jobba mycket med film och 3D rekommenderar vi en processor med många trådar medan spel kan spelas med något färre."

Grafikkort / GPU - https://www.webhallen.com/se/category/47-Grafikkort-GPU

Gör dig redo för de senaste spelen genom att uppgradera din dator med ett nytt grafikkort (även kallat VGA eller GPU) från NVIDIA:s Geforce GTX-serie, eller AMD:s Radeon. Vi har samlat marknadens mest populära tillverkare som ASUS, Gigabyte, MSI och Sapphire.

DVi-kabel - https://www.webhallen.com/se/category/2094-DVi-kabel

Vi har flera längder av den populära kabeln DVI. Här köper du DVI-kablar i längder från en meter upp till 15 meter. Med DVI klarar du högre bilduppdaterings-frekvenser än HDMI och är därför ett riktigt bra alternativ när du spelar. I vårt sortiment hittar du även flera olika adaptrar som VGA till DVI eller Displayport till DVI.

Mesh-router - https://www.webhallen.com/se/category/15789-Mesh

"Mesh-nätverk har tidigare bara använts inom militären och affärsvärlden, där säkerhet på nätverket och räckvidden är extra betydelsefullt. Vill du ha det bästa för ditt hemnätverk borde du köpa Mesh. Enkelt att komma igång med och hög prestanda. Vad mer kan man begära?"

De här kategoritexterna skulle alla må bra av lite kärlek, men jag tror ärligt talat att de skulle må bättre av att bara raderas rakt av. Det finns säkert flera dåliga kategoritexter, jag har bara klickat på några få för exemplens skull. Har ju klickat runt på er hemsida ganska mycket och inte ens lagt märke till eller läst kategoritexterna innan nu, så de fyller ju i bästa fall ingen funktion (annat än att vara ganska roast-vänliga), i värsta fall så är de vilseledande.

(Tråden ligger nog inte helt rätt under Konsumenträtt, men eftersom det inte går att skapa några nya trådar under Butiker och Tillverkare, eller under Webhallen-delen, och det här inlägget inte riktigt platsar under någon av de befintliga trådarna, så får det väl hamna här ändå.)