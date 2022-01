Playstation 5 Disc edition

Säljer min konsol då jag knappt använt och bara spelar på PC istället och ska finansiera ett köp av Oculus Quest 3 istället.

Köpt på Spel & sånt så garanti finns.

Fysiska spel som följer med är Spiderman, Demon Souls och Last of Us 2.

Ytterhöljet till kartongen är skadad men kan följa med vid intresse. Annars är annat i nyskick.

Om intresse finns kan givetvis bilder fixas.

Kan hämtas i Edsbyn med omnejd eller skickas mot fraktkostnad.

Mvh Malin.

Läs hela annonsen här