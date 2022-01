Fick brev från min bank gällande KYC... Vad behöver jag egentligen lämna ut till dom?

Skrivet av Aeig: Tråkigt att du ska bli behandlad som en kriminell person när du ej gjort något fel. Gå till inlägget

Det har begärt in underlagen för att säkerställa att det inte är en kriminell person, vill man inte ha sina tillgångar frysta så gör man det genom att skicka in de underlag de önskar. Blir en långdragen tvist annars som man sannolikt kommer förlora då bankerna (alla banker) numer har lagkrav på att stävja penningtvätt vilket tyvärr även har drabbat oss oskyldiga som måste in med underlag för X, Y och Z.