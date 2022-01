Problem med datorn när XMP profil är aktiverad

Hej

Har nyligen uppgraderat min dator och skulle ställa in XMP profilen i bios. Allt går bra och jag kommer in i Windows utan problem. Datorn är stabil och kan spela spel utan några konstigheter. Däremot nästa gång jag ska starta datorn så vägrar den starta utan lampan längst fram bara blinkar långsamt och sen händer det inget. Om jag håller in on-knappen i 8 sekunder så stänger den av sig och startar den igen så kommer jag in i safe mode och kan komma åt bios. Ändrar jag tillbaka från XMP profilen till auto så fungerar den normalt igen.

Går jag sedan tillbaka till bios och ändra till XMP profilen igen så fungerar det normalt till nästa omstart och jag får jag samma visa igen.

Har datorn i sign med dessa minne https://www.inet.se/produkt/6110169/corsair-16gb-2x8gb-ddr4-3...

samt detta moderkortet

https://www.inet.se/produkt/1903655/asus-prime-z690-p-d4

Någon som haft liknande problem och har någon lösning?