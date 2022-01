Tangentbord funkar inte förutom om man drar in och ur sladden vid start?

Hej! Jag och min sambo har nyligen köpt varsitt VORTEX 10 (Hittas som Poker 4 i systemet) tangentbord. Vi har båda stött på samma problem med att tangentborden inte hoppar igång vid start förutom RGB:n som lyser. Om man drar in och ur sladden när man startat datorn, så hoppar tangenterna på. (Om man enbart startar om datorn funkar det som det ska. Det är som att tangentbordet inte gillar när man stänger av datorn och strömmen försvinner.)

Sambon har precis uppdaterat sina BIOS, funkade inte.

Vi har bytt till alla olika USB-portar, funkade inte.

Vi har provat att avinstallera alla HID keyboard devices som datorn hittade och kopplat upp allt igen, funkade inte.

Uppdaterat windows 10, funkade inte.

Fått två nya tangentbord med från en annan batch samt kontrollerade av säljaren, funkade inte heller.

Det står drivrutinsfel på tangentborden, men eftersom det inte finns någon mjukvara eller drivers att ladda ner till själva VORTEX 10 tangentborden då man kan köra on-board macros utan att behöva installera massa extra lull-lull så vet vi inte riktigt vart vi ska vända oss nu.

Värt att nämna är att vi båda har ''USB Mass Storage Device'' Felkod 10 och att den påstår att den har de senaste och bästa drivrutinerna för enheten, så det funkade inte heller att avinstallera och uppdatera utan det blir samma sak igen.

Vi står på knäna för ingenting verkar gå vägen för oss i dagsläget, så har ni tips på vad man prova så hit us up please!

Tack på förhand!