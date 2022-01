Jag ÄLSKAR Boba Fett! (*SPOILERS*)

Inte på det viset, men Star Wars-universumet har alltid varit mysigt och när vi nu få ta del av The Mandalorian och The Book of Boba Fett, och senare Kenobi-serien(? eller skulle det bli en film?), så blir det bara bättre!

I väntan på The Mandalorian så är jag helt begeistrad över The Book of Boba Fett som ger oss mer inblick i Tatooine-planeten samt få se Huttar och Rancors(!) igen. Sjukt ballt, häftigt och ren mysig nostalgi helt enkelt!

Det finns en liten lustig detalj i det hela vilket är att vår kära svenskinfödda Ludwig Göransson verkar ha vuxit upp med Astrid Lindgren precis som många andra av oss.

Lyssna först här en minut på Ronja Rövardotter - Mattis & Borka-sången (går ej inbädda): https://www.youtube.com/watch?v=JRUVMcPLazQ

Lyssna sedan på Outro-sången till The Book of Boba Fett:

Kan så klart vara rent sammanträffande, men jag misstänker undermedveten inspirationskälla!

Hursomhelst, hur mysig serie som helst och ser givetvis framemot The Mandalorian Säsong 3.

Jag älskar att dessa TV-serier inte är så himla hetsiga i handlingen trots att de är rätt avsnittsbaserade med en genomgående handling per säsong.

Vad tycker du?!