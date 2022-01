Jag vill tipsa om ett kort spel som är gratis, snabbt genomspelat och med spännande historieberättande

Ja, som rubriken lyder helt enkelt. Jag har under de två senaste kvällarna spelat If on a winter's night, four travelers. Ett spel som till utseendet påminner om tidigt 90-tals peka och klicka-äventyr men som har en spännande och - framförallt - annorlunda berättelse (baserad på boken med samma namn (som jag själv inte läst men nu ämnar beställa inom kort)) och fantastisk atmosfär. En extra bonus är att det är kort - tog mig ca två timmar att spela igenom. Och en annan bonus är att det är gratis, bland annat på Steam.

"Pusslen", i den mån man kan kalla dem för det, är ibland lite smått enerverande men aldrig svåra så att man fastnar (och oerhört enkla jämfört med hur det brukade vara inom denna genre för den som var med ). Storyn och atmosfären är allt helt enkelt. Och det är som sagt gratis och gjort av endast två personer så jag kände att jag vill göra vad jag kan för att pusha deras spel genom att nämna det här.

Hoppas någon provar och liksom jag känner att den fått lite kvalitetstid!