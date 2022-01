Bra buggrapporteringssystem som stödjer "kund-silos"?

Jag jobbar på ett företag som levererar B2B-tjänster, till ett tjugotal olika kunder.

Just nu så buggrapporterar kunderna genom att chatta med oss antingen i delade slack-kanaler (en kanal per kund då) eller i respektive kunds Microsoft Teams-instans. Det funkar, men det är svårt för både oss och kunderna att hålla koll och följa upp buggrapporterna (när de bara levereras som fri brödtext utan vidare struktur). Dessutom är det rätt segt att behöva logga in på en massa olika Teams-instanser. Så det börjar bli dags att sätta upp ett buggrapporteringsverktyg.

Men de jag hittar verkar vara gjorda för en enda organisation eller för offentligt bruk. Våra kunders buggrapporter innehåller ofta känslig information som vi inte vill dela mellan kunderna.

Vad finns det för SaaS-lösningar på detta problem?