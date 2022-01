Bild via HDMI och ljud via USB, går det?

Hej! Jag har en htpc inkopplad i tvn med hdmi(ljud och bild) sen optisk kabel ifrån tvn till min förstärkare, jag hade velat skicka ljudet direkt från htpcn till förstärkaren via USB och bild via hdmi till TVn.. går det att "separera" ljudet ifrån hdmi och välja att det ska gå via usb istället? Isåfall hur 😊