Min epost home.se har slutat fungera

Spray (som äger home.se) har via upprepade mail och vid inloggning i över ett års tid kommunicerat att tjänsten dels kommer övergå från en gratistjänst till en betald tjänst och dels införlivas närmare i sprays tjänster. Dock verkar hela verksamheten ha gått ut på att dra in lite pengar för minsta möjliga (helst inget) underhåll under en längre tid. Intrycket har varit jämförbart med en gränd där ingen städar och som sakta men säkert fylls igen av bråte.

Kommer du inte in via nymail.spray.se är det kanske ett temporärt problem, kanske permanent. Hursom tycker jag du skall planera för att tjänsten aldrig kommer vara nåbar igen, då risken är stor att det a) är permanent eller b) kommer bli permanent inom en snar framtid även om tjänsten blir nåbar igen.

Supporten kommer du inte få något svar av.