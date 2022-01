Hjälp med kontroll av komponentval

Tja!

Jag lyckades få tag i ett 3070 ti nyligen och kikar därför på de resterande komponenterna till att för första gången bygga en gaming-dator.

Jag länkar min pcpartpicker-sida här om någon har lust att se över mina komponentval: https://pcpartpicker.com/list/L6CNLP

Ha i åtanke att jag valt mycket utrifrån att bygga en så snygg dator som möjligt, därav vissa dyrare rent estetiska komponenter. (så som Corsair iCUE H150i ELITE LCD, MSI MPG Z690 EDGE WIFI DDR4 och Corsair iCUE 5000X Svart.)

Jag är även medveten om att 3070ti-kortet inte är att föredra om man skulle ha haft möjlighet att köpa ett 3080, men så var inte fallet och jag orkade helt enkelt inte vänta mer.

Av de notes pcpartpicker ger mig så är "Corsair iCUE 5000X RGB ATX Mid Tower Case has a front panel USB 3.2 Gen 1 Type A port, but the MSI MPG Z690 EDGE WIFI DDR4 ATX LGA1700 Motherboard does not have sufficient USB 3.2 Gen 1 headers. The case USB 3.2 Gen 1 Type A port will not be usable." den jag undrar över. Har haft stora problem att hitta ett moderkort jag gillar så stör mig en del på detta. Vad är det som inte kommer att fungera?

Stort tack på förhand om någon har lust att hjälpa en nybörjare med sitt första riktiga bygge.