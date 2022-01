Köp av gopro nybörjare

Skrivet av Denho486: Hehe tusen tusen tack, även om Sabaton är grymt bra musik så var det bara ett exempel taget ur tomma intet hade inte tänkt använda det i mina flugfiske videos Men om du sett den tidigare videon jag länkat i denna tråd så kan de se ett bra exempel på vad jag menar. I informationen i den videon står det vilken musik det är artist och låtnamn, när personen i fråga använde musiken i sin video blev den flaggad och sedan godkänd av de som äger rättigheterna. Enda kravet är att videoskaparen endast har videon för nöjes skull och ej för att tjäna pengar. Sedan får de med rättigheterna en slant för att deras musik finns med där i och med reklam som visas i videon när folk tittar på den. Om det ända gick att högertrycka på en låt i spotify och "download mp3" Gå till inlägget

Det är för att den låten redan är licensierad till Youtube för att få användas på youtube.

"What does “Licensed to YouTube by” mean? The names next to “Licensed to YouTube by” are the copyright owners who have agreed with YouTube to allow identified music to be used in videos. With this license agreement, they also share the revenue those videos earn on YouTube."

Detta är som sagt väldigt tidskrävande och kan mycket väl tänka mig att många, både större och mindre bolag, inte vill ha någon "license agreement" med Youtube då den högst antagligen inte är speciellt fördelaktig för dem.

Så antingen använder du dig enbart av material som Content ID fångar upp (och godkänner deras villkor) och musik som är fritt att använda hur som helst i videos... eller söker tillstånd hos de som äger copyrighten. Om man vill vara 100% säker dvs, annars kan du använda i stort sett vilka ljudfiler från vilken artist du än vill, men riskerar att få en copyright strike på din kanal

Om du kunde högerklicka på en fil via spotify och download mp3... skulle det kosta bra mycket mer att använda spotify

Spotify är ju som radio, men skulle de tillåta att du laddar ned musiken som mp3'or "köper" du den vilket är en helt annan kostnad. Men som sagt, det finns många stora plattformar som säljer hela album som mp3'or... där man till och med kan köpa enstaka låtar från ett album.