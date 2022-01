Hur koppla ny laptop till ny skärm för att få 240 hz?

Hej,

Monitor: HP omen (utgångar: 1xHDMI 2.0 (med stöd för HDCP), 1xDisplayPort™ 1.4 (med stöd för HDCP))

Dator gammal: GeForce GTX 1050 (tror det är DP 1.4 utgång)

Dator ny, laptop: GTX 3070

Problemet:

Nya laptopen har inte DP utgång, utan endast HDMI och USB-c.

Just nu kör jag med HDMI från laptop till monitor och får då max 144hz @ 2560x1440. (Testade 240hz @ 1920x1080 och det funkade bra).

Planen är att köpa en kabel som är USB-c i ena änden och DP i andra. Då borde jag kunna få ut 240hz @ 2560x1440.

Jag testade nämligen att köra med vanlig DP-kabel mellan gammal dator och omen-skärmen. Inga problem: 240hz @ 2560x1440.

Min fråga är således, kommer en USB-c till DP-kabel att fungera, någon som vet säkert?

Måste det vara en kabel med tillräcklig kvalité? (certifiering?) Läste något om DP8K standard på Wikisidan för DP.

Vart kan jag köpa en kabel som kommer fungerar? Vid snabb koll hittade jag bara äldre kablar som kör DP1.2 standard, vilket ju garanterat inte fungerar. Länka gärna till en produkt hos någon återförsäljare.

Noteringar:

Så här står det i manualen för laptopen (Lenovo Legion 5 Pro):

USB-C connector

Power input up to 20 V and 5 A (rear-side only)

Power output up to 5 V and 3 A

USB data transfer rate up to 10 Gbps for USB 3.2 Gen 2

DisplayPort 1.4. Supports maximum output resolution of 5120 × 3200, at 60 Hz frame rate and color depth of 24 bpp (bits per pixel).

USB-C (Thunderbolt 4 enabled) connector

Power input up to 20 V and 5 A (rear-side only)

Power output up to 5 V and 3 A

Up to 40 Gbps bi-directional data transfer rate in Thunderbolt mode.

DisplayPort 1.4. Supports maximum output resolution of 5120 × 3200, at 60 Hz frame rate and color depth of 24 bpp (bits per pixel).

Note: Data rates and performance ratings are dependent on connected devices and cables if they are used. For DisplayPort connection through a USB-C port, the listed maximum output capacity is only available on external displays with a DisplayPort, a Mini DisplayPort, or a USB-C port that supports DisplayPort Alternate Mode. For connections using a converter or an adapter, the actual output resolution may be lower.

Tacksam för svar