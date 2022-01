Hjälp mig att diskutera hur en global hyperinflation skulle påverka oss och vad krypto kan ha för använding

Jag tror att masstryckningen påverkar vårat samhälle negativt om man går ut efter hur historien har sett ut. Alla fiatvalutor i vår tids historia har gått till noll på grund utav masstryckning av pengar. Men jag tror att många inte har koll på hur vår världsekonomi funkar, till exempel när du tar ett lån så skapas automatiskt nya pengar. I USA fungerar det så att du tar ett lån av banken, staten köper sedan obligationerna med noll pengar från sitt konto och säljer det sedan vidare till bankerna för att de ska kunna låna ut mer pengar alltså så skapas pengar ifrån tomma intet. Hur kan det inte påverkas negativt? Jag tror med stor sannolikhet att vi är påväg emot en hyperinflation på global nivå, något vi aldrig har sett förut.

Angånge vad samhället anser om kryptovalutor så tror jag att det börjar bli mer och mer accepterat/vanligt att använda kryptovalutor. Men i stora delar av världen är vi långt ifrån att använda det som betalningsmedel. Personligen skulle jag aldrig använda bitcoin eller etherum som ett betalningsmedel så jag tror mer på att parkera mitt kapital i dessa kryptovalutor, såsom att köpa guld eller silver. Men banker är mindre accepterande till kryptovalutor, i Sverige är det inte många storbanker som accepterar att man köper krypto för att de säger att man vet inte om det är penningstvätt osv.

Jag tror att bankerna inte accepterar att man handlar med krypto pga stor del är decentraliserat och de vill inte förlora kontrollen över våra pengar när folk inser att krypto är ett bättre alternativt. De kan även inte skapa nya pengar när folk köper kryptovalutor och går massa plus och köper hus och bilar för det, mindre lån ges ut.

Samhället kommer ha det svårt att etablera sig till alla höga priser, man pratar redan nu om att höja löner för att hänga med i inflationen. By the way låg inflationstakten på 4,1 procent i december 2021. Vi kommer se skyhöga priser på drivmedel, fastigheter och mat. Det är maten som gör mig mest orolig. Jag tror att arabiska våren orsakades till stor del utav höga matpriser. Vad händer om matpriserna går upp i Sverige? Vi som importerar stor del utav vår mat..

Jag skulle aldrig aldrig någonsin köpa en fastighet just nu, speciellt inte belåna mig på 85%. Eftersom inflationen är högre nu än var den var på 90-talet kan man kolla på bolånsräntorna på 90-talet som låg på 10-24 procent. Visst, då var fastighetspriserna inte lika höga och man kanske klarade av att ha så höga rörliga räntor. Men köper du ett hus idag för 3 miljoner men låna 85 % utav 3 miljoner och bolånsräntan går upp till 10 %, det är 25 000 i månaden BARA för bolånsränta, plussa på lånet också.. Folk kommer inte ha råd att bo kvar, och eftersom inflationen är så hög så kommer ingen ha råd att köpa bostäder heller.

Detta är mina tankar, ni får gärna svara på detta