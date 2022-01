Vad förväntar du dig från ett optimerat spel?

Skrivet av Nissling: Jag har funderat väldigt mycket på detta då det aldrig har funnits någon riktig enhetlighet i vad optimerat faktiskt innebär i praktiken. För vissa verkar det bara handla om att man ska kunna dra upp alla grafikinställningar till ultra och få 200fps i 4k med sitt RTX 2060, men jag tänker att det mer är ett lättdrivet spel som inte nyttjar all prestanda som man får med dyrare grafikkort. Samtidigt är nog de flesta överens att spel som varken kan nyttja prestandan eller åstadkomma bra resultat (GTA 4 som klassiskt exempel) rimligtvis inte är optimerade, åtminstone inte för moderna datorer. Rent spontant torde ju då spel som drar nytta av snabbare grafikkort, fler kärnor m.m. där skillnaden mot långsammare datorer är mer påtaglig, anses vara optimerade. Men de gånger vi faktiskt ser något åt der hållet, som med MFS och CP2077, är det lätt att bli missnöjd av den anledningen istället. Och då ställer jag frågan rakt ut: Vad innebär optimering i spel för dig? Jag har ärligt talat inget bra svar. Gå till inlägget

Det lättdrivna spelet du själv är inne på borde ju kunna ge just något i stil med resultatet du beskrev i exemplet på vad du tycker att andra tolkar in i det hela bortsett från detta: "som inte nyttjar all prestanda".

Just att inte nyttja den prestanda som finns att tillgå känns som ett bakvänt argument här, det är väl motsatsen till att vara bra prestandaoptimerat (kan ju dock vara bra för optimering i annat syfte, typ optimering av batteritid på batteridriven enhet eller liknande).

Jag tänker mig spontant att väloptimerat innebär att det ska existera en inställning som iaf ser okej ut (i relation till vad som var normalt vid släpptillfället) och faktiskt flyter på bra på den påstådda rekommenderade hårdvaran (helst även minimihårdvaran), och att det dessutom ska skala hyggligt bra till högre kvalitetsnivåer om man har bättre hårdvara än vad hårdvarukraven säger.

Det behöver inte nödvändigtvis gå att köra på Ultra med hårdvaran som finns att tillgå vid släpptillfället, men det bör gå att iaf gå upp några steg vad gäller inställningarna på den vassaste hårdvaran, och Ultra bör om inte annat bli användbart på senare hårdvara.