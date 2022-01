Cyberpunk 2077 med tveksam prestanda?

Det ser väl ut att stämma ganska hyfsat med vad det testet visar.

Inte exat, men 30-45 FPS kan man nog räkna med vid de inställningarna.



For Ultra ray tracing you’ll definitely need either an RTX 3080 or 3090 for 1440p gaming at 60 FPS. Other GPUs can’t keep up here and even the 3080 is teetering on the edge of acceptable performance.

Vill du ha bättre prestanda så är det antagligen lättast att stänga av raytracingen. Eller ändra DLSS till att vikta mer åt prestandahållet.