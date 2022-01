Tjena SweC,

Jag som många andra beställde kvickt ett 3080 TUF i September 2020 som sedan aldrig kom. Hur fungerar det nu egentligen om min beställning är betald och liggandes och netonnet får hem andra mycket liknande modeller men inte just min serie, är det rimligt att be om att få en av dem? Eller kan de helt enkelt bara välja att beställa andra varianter och låta min beställning ligga på is för evigt.

Jag misstänker att jag inte har några särskilda rättigheter här alls men det vore kul att se vad folk tycker.