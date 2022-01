Något galet med mina fläktar ? (satt i nya + splitter)

Hej. Har ett Fractal Desine Define C som jag just slängt in två nya fläktar i (Ej PWM utan DC, Fractal Design standard). En till i fronten och en där upptill som komplement till de övriga som sitter som standard.

Fråga.

Kör detta med ett Asus B450-F mobo. Kör de nedre fläktkontakterna, var för sig till fläktarna fram och den enda kontakten "längre till vänster" på moderkortet har jag satt en splitkabel, som går ut till bakfläkten och den där uppe. Det är en PWM kabel men det funkar väl bra så länge jag sätter DC i fläktkonfiggen i Asus Bios (eller måste jag ställa det någon annanstans i Bios med?)

Till saken: Tycker fläktarna går väldigt tyst...eller lågt...eller vad man säger... Har alla fläktar i chassit på ca 70 och sen stegrande (så jag slipper att de går på och av). Testade i Bios att dra på alla på max, var för sig (eller ja...de där bak dras ju på båda två), och jag tycker det låter svagt. "Tusan, lät det inte mer tidigare" ? Ändå har jag gått från metallovansida till mesh för fläktens skull.

Just nu, om jag kollar och allt är i idle så säger mig HWinfo såhär:

CPU TEmp: 30 C

Mobo Temp: 32 C

Chipset Temp: 40 C

Fläkt ett (den delade bak) går på 1097 rpm

Fläkt två och tre, dvs de där fram går på olka varv (med samma bios inställning) 958 samt 1002 rpm.

Jupp, de drar åt rätt håll osv med.

Är bara lite orolig att något har hänt då jag tycker datorn känns tystare i idle än tidigare (och då trots 2+ fläktar och mesh i toppen).

För den vetgirige är mitt RTX 3060 Ti 34.6 C i idle. Min PSU är en Corsair 750W RM II..eller om det är RX...den bättre iaf.

Något jag missat eller sitter jag och inbillar mig allt? Det är okej med splitkabeln mellan fläktarna bak osv?

Vad tycker ni jag ska köra för inställningar annars i Bios? Både de i chassit samt CPU'n (rätt sval R1600 på 3.8Ghz) men som kan komma att bytast till en R5600X å det snaraste. Bör jag även sätta en egen kurva på GPUn? Har annars "svala" TUF- varianten med tre snurror på.

Tack på förhand!