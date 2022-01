Hjälp med att uppgradera speldator

Skrivet av LundaSwe: Hej,

Tack för dina tips. Jag tänker köpa Basic versionen av vattenkylaren som inte har RGB men just nu är den slutsåld hos inet och får vänta till februari.

Angående arctic freeze: har de 240mm variant? för jag har kollat på youtube och det verkar som min chassi inte har plats för 360mm radiator.

Det är just det som jag har problem med. chassi och radiator. har du tips på ett bra chassi som har plats för 360mm radiator? BTW älskar din profilbild Gå till inlägget

Japp de har en 240mm variant, den går tillomed för 879kr på webhallen. Sjukt bra är de. Men vill du gå extra milen med en 360mm, så kan jag rekommendera Lian Li O11 dynamic, stort och rymligt chassi. Annars lyckades jag få in den i mitt förra chassi, ett matrexx 55 v3 add-rgb 3f, som även finns i vitt. Brorsan hade vitt, jag hade svart. Ying Yang kan man säga haha. Aion fick plats i fronten. Var tvungen att först ta ut de 3 rgb fläktar som följde med, sen få in aion utan fläktarna mountade, och först när själva radiatorn var insatt, kila in fläktarna mellan chassits ram och radiatorn. Det var lite mekigt, men funkade hur bra som helst. De andra 3 rgb fläktarna fick bli exhaust bak och topp, så det blev rätt bra, behövde alltså inte köpa extra fläktar.

Du kan se min recension på inet här: https://www.inet.se/produkt/6903394/deepcool-matrexx-55-add-r...

Just det chassit hade utgått hos dem, men finns på andra ställen har jag för mig. Det vita finns hos inet.

Angående profilbilden, ja, tyckte det passade väldigt bra att ha en Linus Tech Tips bild här på, lite kulturell får man vara haha.