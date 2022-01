Varför går fläktarna alltid på 100%??

Hej!

Jag har en härlig dator som hängt med sen 2014.

I åtminstone ett par år har fläktarna blåsit som tusan. I BIOS står det att CPU-temp ligger på 30-50 grader och att fläktarna går på 1300 varv. För dessa fläktar är 1300 varv per minut maxfart, de är tänkta att gå mycket långsammare. I BIOS finns det möjlighet att ställa in en profil med olika tröskelvärden på temperaturen som ska ge olika varvtal på fläktarna. Detta verkar inte ha någon inverkan på fläktarna överhuvudtaget. Hur jag än ställer in saker i BIOS går CPU-fläktarna på 100% genast när jag slår på datorn.

Det är inte särskilt dammigt i datorn. CPU:n är inte varm. Jag har precis uppdaterat BIOS och det verkar ha gått hur bra som helst.

Det konstigaste är att jag är helt säker på att den här funktionen har fungerat bra för några år sedan. Det kan ha varit när jag gick över till Win 10 som felet uppstod. En lite udda grej med chassit är att den har en manuell kontakt för att variera spänningen till fläkten (minns inte om det är CPU eller fläkten längst bak i datorn). Den spaken funkade förr i tiden, men nu går som sagt fläkten i fullt blås oavsett.

Varför är det såhär? Vad kan jag göra åt det?