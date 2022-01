Novis på Edgerouter X. Behöver öppna för SSH ut

Så här ser konfig ut....

userX@ubnt:~$ show configuration

firewall {

all-ping enable

broadcast-ping disable

ipv6-receive-redirects disable

ipv6-src-route disable

ip-src-route disable

log-martians enable

name WAN_IN {

default-action drop

description "WAN to internal"

rule 10 {

action accept

description "Allow established/related"

state {

established enable

related enable

}

}

rule 20 {

action drop

description "Drop invalid state"

state {

invalid enable

: