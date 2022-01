Data- och mobilintrång

Jag har suspekta händelser både i min iPhone och PC.

iPhone's Wifi nätverk slås på flera gånger dagen, ljud-knappens profil dyker upp utan att jag höjer volymen.

Viktiga platser uppdateras inte kontinuerligt, det sker från 1-7 dagar etc

När jag vill logga in i MS-konto och vill se ex senaste inloggningar, kan jag inte komma åt informationen då koden som borde skickas till mig, kommer aldrig fram.

Mina mail från Gmail synkroniseras inte för iPhone och dator, Gmail, Messenger byter språk mellan svenska och engelska.

Samtliga dokument försvann från datorn.

Mitt nätverkskort ip adress återställs till hemadressen fastän jag är på jobbet.

Flygplansläge slås på plötsligt på datorn och emellanåt stängs Wifi totalt på datorn.

Någon som har tips på någon som är bra på detta och kan ge mig råd. Tack!

Mvh