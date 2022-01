Nybyggd dator krashar under spel

Hej!

Problemet:

Under spelets gång(Endast hänt under League of Legends spel) så händer det ibland att datorn fryser till, skärmen visar en svart bild med lite färg på, väldigt pixligt innan datorn startas om ungefär 4 gånger och sedan startar upp normalt igen.

Detta har hänt kanske 5 gånger sedan datorn vart inköpt (Nov 2021-Dec 2021).

Det jag har gjort är att kollat typ i Loggboken ifall jag kunnat hitta något precis vid uppstart av datorn igen utan att kunna hitta något speciellt.

Specifikationer:

Processor: Intel Core i7-11700K 5,0GHz

Moderkort: GIGABYTE Z590 AORUS MASTER

RAM: Corsair 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RG (Jag har aktiverat XMP i BIOS för att maximera dessa)

PSU: Gigabyte AORUS P850W

GPU: ASUS GeForce RTX 3060 Ti 8GB TUF GAMING OC V2

SSD: PNY XLR8 CS3030 M.2 NVMe 1TB

HDD: Seagate BarraCuda Desktop 2TB 7200rpm 256MB

CPU kylare: Corsair iCUE H115i ELITE CAPELLIX

Jag kör en Corsair 1000D chassi med typ 14 fläktar totalt.

Alla fläktar kör, jag har Corsair kontroller i osv osv men inget annat och PSUn skall ju klara av det.

Felsökningen:

Jag har kollat Loggboken ifall jag kunnat hitta något fel.

Jag har uppdaterat Firmwire och Bios och alla möjliga drivrutiner.

Har till och med bytt grafikkort, ominstallerat drivers utan förbättring. Felet återstod även med det nya kortet.

Bytt plats på RAMen(Om detta nu skulle göra någon skillnad.)

Har inte testat att installera om hela Windows.. Men det kan jag göra, oftast brukar detta hjälpa med en ominstallation men tänkte se ifall någon har en idé på vad mer jag kan "felsöka".

Datorn är nybyggd av mig själv, har byggt datorer innan utan problem så borde inte vara något jag har gjort fel på.

Har tyvärr ingen bild på själva felet. Skall försöka knäppa en bild nästa gång det händer, om jag är snabb nog.

Tacksam för all hjälp!