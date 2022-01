Är begränsningen i "moderkortet" eller i chipset

Av nyfikenhet.

Var sitter begränsningen?

Intel Core i5 12500 med Integrerad UHD Graphics 770.

https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/96144/intel-core-i512500-processor-18m-cache-up-to-4-60-ghz.html

stödjer:

HDMI: 4096 x 2160 @ 60Hz samt DP: 7680 x 4320 @ 60Hz

PRIME B660M-A D4 med chipset Intel® B660 Chipset

https://www.asus.com/Motherboards-Components/Motherboards/PRIME/PRIME-B660M-A-D4/techspec/

Stödjer:

1 x DisplayPort**

2 x HDMI® ports***

* Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates.

** Supports max. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4.

***Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.

Samt har inte inbyggt WiFi

Intel® B660 Chipset

https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/218832/intel-b660-chipset.html

Stödjer:

Ingen info om upplösningar endast

# of Displays Supported ‡4

samt

Integrated Wireless‡ Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)

‡ This feature may not be available on all computing systems. Please check with the system vendor to determine if your system delivers this feature, or reference the system specifications (motherboard, processor, chipset, power supply, HDD, graphics controller, memory, BIOS, drivers, virtual machine monitor-VMM, platform software, and/or operating system) for feature compatibility. Functionality, performance, and other benefits of this feature may vary depending on system configuration.