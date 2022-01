Se logg varför ett program krachar?

I två dagar har Photogimp inte fungerat för mig. Installerade om utan leda till fix.

Timeshiftade tillbaka i tiden, så funkade den igen.

Uppdaterade och började photogimp att kracha igen.

Alarmet jag får nere till höger i Fedora säger bara

"gimp-2.10 quit unexpectedly

The application encountered a problem and could not continue."

Men eftersom Linux är så nördigt så anar jag att jag kan se mer information ifall man skriver ett magiskt kommando eller liknande?