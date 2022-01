leva som student - kalkyl

det är ju dags att söka till uni/högskola för en del snart. jag har läst min första termin så tänkte att jag slänger ihop en kalkyl för utgifterna för mig själv för att visa hur fattigt man lever, finns säkert någon där ute som finner intresse i det. ni får gärna dela med er av era egna. jag pluggar i umeå.

detta avser augusti- januari.

"inkomster":

csn bidrag: 21624

csn lån: 49728

stipendium: 2000

gamla prylar jag sålt: 7400kr

julklapp: 2400kr

bidrag från far då det krisade sig när jag behövde köpa säng, mattor, bestick osv när jag precis hade flyttat: 4000kr. jag började alltså terminen med i princip 0kr efter att jag köpt grejerna till rummet

OBS: csn avser även hela februari, men utgifterna augusti-januari.

totalt: 87000

utgifter:

när jag flyttade köpte jag säng och saker för 10200kr, detta bör inte riktigt dras från csn, jag hade ju pengar på kontot sedan innan, jag började terminen med typ 3-4k som jag fått av far för att ha råd

studentrum 21 kvadrat, augusti-januari, 2800kr/månaden, dubbel hyra i december pga byte till studentrum med egen kokvrå, som dessutom har 90kr mer i hyra. totalt: 19 936 inkl en förseningsavgift.

mat inkl utekäk osv: 15931. detta utan att bry sig så mycket om vad maten kostar, men har varit bra på att hålla mig borta från restauranger. det har blivit en hel del halvfabrikat som billys och korv med bröd typ, innan jag fick egen kokvrå och kunde laga mat på riktigt.

tågresor hem/till plugg, 7 resor, 2327kr

festande, oklar summa, men vid 14 tillfällen varav 5 av dem under nollningen. kanske gått på klubb 5 gånger av dom, varav 2 på kårhus, där kostar en cider mellan 20-30kr och vodka redbull 60kr så ni får uppskatta själva.

cykel: 2850

hörlurar+förstärkare begagnade grejer, 6100kr

hemmabygd högtalare som jag skriver om i den här tråden: https://www.sweclockers.com/forum/trad/1650832-diy-portabel-h... runt 7500kr.

böcker för studier, runt 2000

overall och kårmedlemskap 800

begagnad tv 4000kr (nypris 9000, 5 månader gammal)

kläder 1800

totala utgifter: ca 63k

antal dagar hemma med gratis mat: 54 inkl jullov. beror mycket på att vi haft distansstudier.

mina föräldrar har köpt soffa, soffbord och sånt till rummet också, 5500kr tror jag det blev. alltså möbler för totalt över 15k, och detta trots att rummet var "möblerat", vilket jag tycker är överskattat. vem vill sova i en rasslig träig knakande ful 90cm sängstomme? inte jag iallafall

detta stämmer rätt bra. nu har jag 24k på kontot, som ska räcka till 25e februari. så jag har ju faktiskt lyckas spara någon tusenlapp, och ändå levt väldigt bra tycker jag. det jag kan säga är att jag bor väldigt billigt och bra. en studentlägenhet (iofs nyrenoverade och superfräscha) kostar 3600 för 16 kvadrat (sjukt litet), och 4400-5000 för 20 kvadrat, dessa har handikappade badrum och stora kök som tar upp rätt mycket yta. jag har litet badrum och litet kök så den känns rätt rymlig. den är klassad som studentkorridor, därav har jag ingen hyra juni-juli och sparar in 5k, medans de med lägenhet får betala 10k extra där. med en sån hyra kan det nog bli tufft att leva bra med csn. mitt studentrum, som är mer som en lägenhet iom kokvrå, är budgetrenoverad, en ny gipsvägg på en av väggarna, ommålat i köket och dörrar, ny svart schysst plastmatta på golvet och renoverat badrum med ny fräsch toalett. så för de som tänkt plugga i umeå, håll utkik efter korridorer på bostaden på historiegränd om ni vill leva snålt! innan jag bytte till det här rummet letade jag efter att köpa lägenhet. men då hamnar månadskostnaden på 6-7k. iofs kan man ju se det som ett ofrivilligt sparande, ca 2-3k i tvingat sparande. men det är också en risk med bostadsköp, lägg även till 50k mäklaravgift och slå ut det på de åren du studerar samt 30% eventuell vinstskatt. jag behåller mina fonder istället.

jag har inte någon avsikt att spara pengar nu när man går på csn, det är rätt små summor det handlar om, så jag har hellre roligt för dom pengarna. lever jag som en student ett år efter studierna lär jag ha sparat mer än vad jag skulle kunna lyckas med under mina 5 år som student. men sommarjobbet går mestadels åt sparande är tanken. jag har även 2 veteranbilar jag pillar med hos mina föräldrar. där lär det gå en slant i sommar också iofs.

mina generella tipps är beställ böckerna i tid, gäller speciellt första kursen. mina tog 2-3 veckor att få hem så kuggade en modul för den första kursen då jag inte hann plugga ordentligt. och läser ni matte, lägg då fullt fokus på det. skippa de riktiga nattklubbarna, det är dyrt som satan och inte roligare än kårhus/pokerkvällar enl mig. håll samma tempo som kursen, om lektionen går igenom kap 5 och 6, läs då dessa på en gång. annars kan det bli riktigt jobbigt. detta är jag själv riktigt dålig på