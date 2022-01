Biografer framtid?

Vad tror ni om biografers framtid?

Jag ser det lite som att hyra film på dvd/vhs för i tiden. Man skulle ta sig till ett hyrställe, kolla in vilka filmer de hade, hyra filmen, komma ihåg att man dagen efter måste lämna tillbaka filmen inom en viss tid annars böter.

Och i dagens stressade samhälle så blir detta en liten onödig arbetsbörda man gärna vill slippa.

När det gäller se filmer på biograf. Så om man vill ha en bra sittplats för en ny film så bör man boka i flera dagar i förväg. Man ska sedan ta sig till biografen så man har god marginal före filmen startar och ofta är det en massa reklam i början som man får se. Ett problem är att de platser jag anser är bäst för att se på filmen, inte är samma plats för om man enkelt vill kunna göra toalettbesök under filmen. Och det är väldigt svårt att övertyga resten i biografen att pausa filmen under ens toalettbesök.

Sedan har man en massa personer som ibland stör. Jag tycker heller inte biografers bild eller ljudkvaliten är så imponerande, då projektorbilden är suddig. Det handlar mer om att bilden är stor. De filmer jag ville se började även sent på kvällen (barnfilm brukar gå tidigare), vilket innebar att jag skulle gå ensam hem sent på kvällen.

När man kollar på bioaktuella filmer hemma på datorn så får full kontroll över allt, vill man spola tillbaka och se om något, så inga problem. Man kan bestämma när som helst att man vill se en film. Säg att man har ett stort arbete som vill få klart, där man kan ha som belöning att efter detta så ser man filmen.

Jag själv trots ganska dålig tv med ljud tycker det ändå ger denna bättre känsla än på en biograf med en massa folk som stör.

Så min gissning är biografers räddning handlar om att de som producerar nya filmer väljer att släppa dem först på biografer och vänta väldigt länge innan de släpper dem som hyrfilm. En nackdel med bioaktuella hyrfilmer hemma är prissättningen.

När det gäller biograf så kostar en biljett en viss summa per person, kanske någon familjerabatt.

Medans bioaktuella hyrfilm hemma, så har de ibland varit svindyra som 200kr. Och det är för att flera personer kan se filmen, men det blir ju väldigt dyrt för oss som ser denna själva.

Så min fråga är vad tycker ni om bio vs se hemma? Tror ni att biografer mer kommer dö ut? Med dö ut så menar jag inte helt, men kraftigt reduceras. Jag själv gick tidigare ofta till bio, men inte för att uppleva biografen utan för att kunna se intressanta filmer flera månader innan de gick att hyra.

Just nu finns bioaktuella Spider-Man: No Way Home som jag vill se. Men inte se nu på bio för coronan. Men om vi bortser från coronan. Så samma pris för att hyra filmen se hemma eller alla omständigheter som ett biobesök ger, så hade jag lugnt valt hyra filmen hemma om det gick.

*edit*

Kan rädslan för piratkopiering vara biografers räddning? Om de släpper bioaktuella filmer samtidigt som hyrfilm, så lär dessa piratkopieras snabbt med bra kvalite, tillskillnad från Telesync. Och för många filmer så är det biointäkterna i början som generar mycket pengar. (har för mig jag har hört det mesta)