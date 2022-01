Skärmen blir svart när inbäddad video visas

Jag har ett litet irriterande problem. Öppnar jag t ex steam, Epic Games, eller PC/Xbox Game Pass och väljer att se ett videoklipp från ett valfritt spel, blir hela skärmen svart i två sekunder för att sedan återgå till det normala igen.

Detta händer så fort en inbäddad video i dessa program kommer in i bild. Videoklippet spelas upp utan problem, men skärmen blir svart i två sekunder så fort videon blir synligt på skärmen. Jag kan t ex titta på klippet, scrolla videon ur bild och så fort videon kommer ur bilden blir skärmen svart i två sekunder och återgår sedan till det normala. Scrollar jag sedan tillbaka videoklippet in i bild igen, blir skärmen svart i två sekunder och återgår till det normala igen. Växlar jag från t ex steam med ett pågående klipp, till t ex Firefox eller något annat, blir skärmen svart i två sekunder och återgår till det normala igen. Byter jag videoklipp i t ex steam, blir skärmen först svart i två sekunder, för att sedan återgå till det normala och videoklippet spelas upp utan problem.

Detta problem uppstår INTE när jag surfar in på youtube och tittar på videoklipp via browsern t ex. Detta verkar endast uppstå när jag tittar på klipp från steam, Epic games store och Xbox/PC Gamepass eller liknande "affärer". Men det verkar fungera i GoG Galaxy av någon anledning. Jag har heller inga problem när jag spelar spel.

Jag vet inte om problemet är relaterat till varandra, men skärmen blir också svart ett par sekunder på liknande sätt när jag spelar spel och höjer- och sänker volymen första gången geom tangentbordet eller hörlurarna. Men det kan ju vara relaterat till något annat och stör mig inte lika mycket.

Detta problemet har jag inte alltid haft med den hårdvara som jag har nu. Det har bara uppstått av någon anledning. Det har varit såhär de senaste 3 - 4 månaderna kanske.

Detta har jag under huven:

MB: ASUS Prime Z370-A | CPU: Intel Core i7 8700k, 3.7GHz | GPU: ASUS Geforce RTX 3080 TUF, 10GB | RAM: Corsair 32GB (16x2) DDR4 2666MHz | HD: 3x SSD (1x 250GB + 1x 500GB + 1TB) + Mek HDD (2 TB ). Windows 10 pro.

Monitor: AGON AOC 27" AG273QCX.

Alla drivrutiner till grafikkort, skärm etc är uppdaterade.