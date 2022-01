Ny speldator

Hejsan! Det är dags för mig att uppgradera eller att köpa en helt ny dator. Jag är en fattig student så budget ligger på 10 000kr +-, men gärna under ifall det passar. Det enda spelet jag spelar är League of Legends, anledningen till varför jag vill ha något nytt är för att jag upplever FPS lagg. Mina specs just nu är:

Operating System

Windows 10 Home 64-bit

CPU

Intel Core i7 3820 @ 3.60GHz

Sandy Bridge-E 32nm Technology

RAM

16.0GB DDR3 @ 800MHz (11-11-11-28)

Motherboard

ASUSTeK COMPUTER INC. P9X79 LE (LGA2011)

Graphics

Viseo 230Ws (1920x1080@60Hz)

ASUS VW228 (1920x1080@60Hz)

3071MB NVIDIA GeForce GTX 780 (NVIDIA)

Storage

931GB Western Digital WDC WD10EZRX-00A8LB0 (SATA )

111GB KINGSTON SV300S37A120G (SATA-2 (SSD))

Optical Drives

TSSTcorp CDDVDW SH-224DB

Audio

NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM)

Så antingen om man ska köpa något nytt eller uppgradera något tänkte jag. Har någon några råd eller tips skulle det uppskattas väldigt mycket, tack på förhand!