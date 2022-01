Goodfellasboy testar EIZO-skärm på jobbet

________________________________________________________________________________________

SweClockers testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av EIZO som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

► Mer om testet av EIZO-skärmarna

► Mer om SweClockers testpiloter

Jag heter Daniel Law, 45år och har jobbat med 3D animation sen 15 år tillbaka. Idag är jag 3D lead på ett företag som heter Dallas, där vi jobbar med design, animation och branding. Kunderna är väldigt olika, senaste åren är SVT, Dreamhack, Filmstaden, Eurocard, TV4, IKEA.

Skärmerna vi testar är

CG319X

CS2731

På jobbet har vi Eizo skärmar, de flesta är CG modellerna, de har nu 3-5 år i nacken.

Senaste åren har vi testat andra märke som BenQ och Asus ProArt. Priserna är mellan 8000SEK-20000SEK, det är ofta denna prisklass vi brukar köpa in skärmar för.

CG319X

Vilken maffig skärm! Allt känns så exklusivt när vi packar upp denna skärm. Det är en CG modell så det kommer med alla tillbehör som man behöver b la skärmhuv. Samtidigt tillhör skärmen en av de dyrare modellerna så det är rimligt.

Här jämnför vi med en annan Eizo skärm som vi har haft sen 3 år tillbaka. Det är en CG248, 24" i 4K.

Och här har vi en Macbook inkopplad när vi jobbade.

— Avvägningen mellan skärmens upplösning och hur enskilda program verkar inom denna, är inte alltid helt optimal. Även om man i MacOS kan välja ett större UI inom skärmens standardupplösning, så är det inte säkert att detta helt fungerar inne i enskilda appar. Ibland blir ett pgm-UI för litet.

— Att arbeta med vektorgrafik i t ex Illustrator är en fantastiskt krispig upplevelse.

— Arbetsytan både i Findern och inom program räcker och blir över.

— För HD-upplöst material i t ex PhotoShop, behöver man dubbla zoomgraden för att få en vettig känsla för sitt arbete. Detta är såklart väntat.

— Uppspelning av video över större skärmyta känns ofta för tung (MacBook Pro 2018/MacOS Monterey 12.1).

— En helt vit yta får en lätt fade mot grått i skärmens kanter, runt om.

— Färgerna känns i övrigt mycket balanserade över hela skärmytan, även om vitpunkt var extremt bright out of the box.

— Det är synd att skärmen saknar USB C-anslutning.

— Skärmen är helt tyst, vilket är fantastiskt. Vi har även en 24" 4K där fläktarna låter mycket.

— I denna prisklass så finns en uppsjö med färdiga färgprofilerna, men vi valde kalibrera skärmen på plats.

— Sjävkalibrering(Schemalagt) är nog det bästa funktion, det är inget nytt fr Eizo. Har funnits i en tid tillbaka.

SLUTSLATS: Vi har alltid älskat Eizo skärmarna och vet vad man får. Denna modell är inget undantag. Du kommer varken få någon överraskning eller vara besviken på något. Enda önskemål är den hade en USB-C ingång men det är inte något som stör eller sätter stopp på ett köp.

Vi kommer fortsätta uppdatera denna tråd.