Skrivet av Josef: Finns det något enkelt och bra sätt att mäta hastigheten på en internetuppkoppling över tid?

Typ ett program til PC eller app på telefonen som mäter med jämna intervaller. Gå till inlägget

Det finns jag kör är en container från henrywhitaker3

Jag kan gå tillbaka över 500 dagar och ta en titt på hur min uppkoppling var.

Jag konfigurerade så container har ett schema på 4 gånger per dag som den testar min uppkoppling.

Allt är även tillgängligt via min sajt så om jag vill ta en titt via mobilen hur min lina mår, eller om jag vill testa uppkopplingen så kan jag helt enkelt logga in via min sajt och sen kolla history eller köra igång ett nytt test.

Allt som krävs är en webbläsare.

Skapade en lite video på ca 1min+

Den tar lite tid på sig att ändra historiken vilket blev i en uppdatering för ett tag sen, containern var mycket mer responsiv tidigare.