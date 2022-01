Hantering av borttagning enligt GDPR och motsvarande Amerikanska lagen

Citat: Hur fungerar de övriga sökmotorerna? Är de bättre? T ex Mozilla, Bing, Yahoo etc?

Mozilla har mig veterligen ingen sökmotor, de använder google. Bing och yahoo samlar garanterat data. DuckDuckGo gör det inte.

Citat: Vilka är de största sökmotorerna i världen?

Google har typ 95% av marknaden. Så svaret är: Google.

Du är väldig vag i vad det är för data som finns kvar, så omöjligt att besvara dina frågor. Google har funktioner under account.google.com där man kan rensa. Sen tar man väl bara bort sitt google konto. Efter det slutar man använda Chrome och går över till typ Firefox med DuckDuckGo som sökmotor. Plus ställa in strikta cookie-inställningar och anti-fingerprint. Och är man extra nojig kör man Tor browser.