Januaristädning

Rensat igenom förråden och i sedvanlig ordning så finns det saker som antagligen inte kommer till användning.

Om någon sitter på ett m-ITX moderkort med sockel 1151-2 så byter/köper jag gärna ett sådant annars så kom med bud i tråden alternativt om inga bud kommer så be snällt så skänks det iväg. Allt utom Redbull-kyl och chassi kan skickas gentemot förskottsbetalning.

Gjorde även 2 tappra försök att vrida på bilderna så att dem är rätt men gav upp, bjuder således på gratis nackträning..!

1. GameBoy, Smurfarna och Bamse. Smurfarna saknar spel men har alla manualer etc, Bamse raka motsatsen där spelet och kartong finns men inga manualer.

2. Corsair LL140, kartong öppnad men är helt ny.

3. 2st HIS Multiview, grafikkort är väl att ta i men adapter för att få in ytterligare en skärm via USB.

4. Raspberry PI, tror att det är första generationen, säljs med ett Razberry Z-Wave kort.

5. Logitech K400, finns till och med en Logitech Unifying adapter som ingår!

6. WD Black Game Drive, extern 2,5" hårddisk på 4tb (3,6 verklig storlek). Har säkert använts i 2 timmar för att hålla lokal backup.

7. Netgear LB2120, 4G-router som använts i några månader innan fiber kopplades in.

8. Chromecast NC2-6A5

9. Sony Ipela, 720p kamera som drivs via PoE.

10. Surface Go/Pro dockningsstation.

11. Intel NUC, NUC6CAYH med 120gb SSD och en ram-sticka på 8gb(?). Kollas givetvis upp om något intresse finns. Användes några månader innan hemmakontoret fick byggas ut.

12. Fractal Design chassi, osäker på exakt modell, gissar på Define-serien och har för mig färgen kallas för "Titanium". Sitter säkert någon fläkt i av okänt fabrikat, har hängt med ett tag och finns således lite skönhetsfel. Fler bilder i rätt ljus ordnas såklart om något intresse finns.

13. Redbull-kyl, standard som tidigare brukade finnas på mackar. Hjulen är kassa men går enkelt att byta ut medan övriga funktionen är det inget fel på, den kyler och lyser så som sig bör! Har givetvis lite repor och grejer på sig men ser överlag helt okej ut, önskas fler bilder eller ytterligare info så ordnas detta vid intresse.

Som sagt, bud i tråden, kommer inga bud på enskilda grejer innan torsdag 27/1 20.00 så skänks det iväg till vem än som behöver det bättre än jag.

