WD Desktop Black vs WD Gold för att spela in gejming videos till?

Tjena! Jag har leta runt lite efter en hårddisk att spela in videos till via OBS och även lagra videos på. Jag har tänkt spela in i lossless så kommer behöva rätt stora utrymmen. Osäker på hur mycket prestanda jag behöver dock. Jag läste runt lite landade tillslut på dessa två varianter från Western Digital. Jag kommer också redigera videos och såg då att balck är den som rekommenderas det och gejming. Men eftersom det blir en prisökning undrar jag om det var nödvändigt? Eller om båda är overkill och man sikta mot mer budgetalternativ som WD blue?

Länkar till en jämförelse på Inet på vilka det står mellan:

https://www.inet.se/jamfor?compare=4301630&compare=4301631&co...