Hjälp mig tolka anslutningsförsök i Windows

224.0.0.1 är en s.k multicast adress. Specifikt den här är för "all device on this network", dvs en anrop till samtliga enheter i nätverket.

192.168.1.255 är en broadcast-adress, troligtvis din router som gör ett massanrop, inget konstigt.

192.168.1.10 är en enhet i ditt privata nätverk, kanske din egen dator, eller en telefon eller liknande.

Port 138, om man utgår från TCP port 138, så är det troligtvis printer och file-sharing i ditt nätverk.

Inga saker du behöver oroa dig för

Och som ovan säger, släpp inte igenom något i brandväggen om du inte vad det är, eller varför det skall igenom.