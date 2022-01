Saker man kan göra i hemmet med barne

Jag vet inte om du känner till TV-programmet "Bäst i test"? Det är baserat på ett brittiskt program som heter Taskmaster, och under perioderna med strikt "lockdown" i Storbritannien tog de initiativ till nåt de kallade "hometasking", där de via Youtube gick ut med en uppgift som man sen skulle utföra i hemmet, filma och sen skicka in, så valdes de bästa ut och visades några dagar senare.

Jag vet att många gjort "hometasking" som underhållning hemma. De skriver lappar med en uppgift på, så det liknar breven i programmet, och har då uppgifter som är anpassade till barnens ålder och vad som finns i hemmet.

Ett exempel var ungefär "Kasta en pappersboll i en papperskorg. Häftigaste kastet vinner.", och då kan det ju handla om vem som kastar den från längst håll, eller från högst höjd (kanske en annan våning i huset), kanske med studs i en vägg, kanske baklänges eller med förbundna ögon. Låt fantasin och kreativiteten flöda!