Bättre tillgång på grafikkort till sensommaren

Skrivet av hölmiz: Jag tycker att de rekommenderade priserna är något som både konsumenter och medier borde fokusera mindre på. Visst kan det vara intressant att veta vad en tillverkare satsar på för prispunkt med en produkt, men just kategorin grafikkort så har vi lärt oss att det är en siffra utan större mening eller förankring. Således borde både konsumenter och medier helt igonerar dessa hitte på priser och gå efter butikspriserna. Vid tex en ett test av ett grafikkort så kan artikeln skrivas färdigt men utelämna det slutgiltiga omdömmet i väntan på säljstart och faktiska butikspriser som komplementerar testet kort där efter. Gå till inlägget

Rent historiskt sett så har väl de rekommenderade priserna stämt relativt väl, det är väl bara under corona och under miningboomen under GTX-1000 serien då priserna stuckit iväg vad jag vet? Ge inte företagen en ursäkt nu att "det är marknaden som styr" eftersom deras rekommenderade priserna även återspeglas på sidor som denna i vilket betyg varan får. Kostar varan alldeles långt ifrån rekommenderat pris så har antungen fötetaget gjort för lite produkter för att medvetet pumpa upp priset, eller så är det som i detta fall där företaget inte kan rå för det. Dessa 2 anledningar skall inte premieras i en recension, snarare tvärtom enligt min mening. Betyget bör gå ner om det bara är en vara för att göra reklam för tex nvidia om vi ser på 3080 founders edition som verkligen bara var för reklam då deras lagersaldo var såpass lågt.