Blizzard avslöjar nytt överlevnadsspel

Skrivet av Stefflo: Låter intressant men kommer det bli likt wow där man krävs ha ett abonnemang så tappar de mig som spelare redan där. Jag betalar gärna för ett färdigt spel men tänker inte sitta och betala varje månad när man efter första hypen kanske spelar max 5 gånger i månaden eller mindre.

Det lär nog hamna på game pass dag ett så en typ av abonnemang är det ju.

Edit: jag skulle tro att wow bakas in i game pass priset och in game shoppen och expansioner drar in pengarna.