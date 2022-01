Dagens elsituation - byta, eller is i magen?

Skrivet av Shudnawz: Så, för nära två år sen tänkte jag att jag skulle byta från "middle of the road" Öresundskraft till Tibber, för det verkar kul med timbaserat pris och app och smarta grejjor och allt det där. Märkte att jag PRECIS hade blivit låst till 24 månader nytt avtal med Öresundskraft, i nåt "kompispris"-avtal som är nån fast/rörlig hybrid. Jag sa till Tibber att jag ville byta, så de lovade att lägga en latent uppsägning åt mig hos Öresundskraft och det är snart dags, nån gång i mars tror jag. Men. Sen hände vintern 21/22, och nu börjar jag få kalla fötter (bokstavligen, man vågar ju knappt ha golvvärmen igång) kring bytet. Är det en bra idé att köra på spotpris i nuvarande situation, eller är det en bättre idé att hitta ett fast avtal med lägre pris? Jag har kollat elskling.se och priset per år är ju galet skiftande beroende på vilket avtal man väljer.

Vi har en årsförbrukning på ungefär 18000kWh, och om jag tittar på rörligt pris ser det ut som en årskostnad på 42kkr, medan fastavtal från tex Svealands Elbolag hamnar på drygt 24kkr. Samtidigt säger man att rörligt pris är billigare i längden, eftersom man kan få väldigt låg kostnad under vissa perioder. Hur fan ska man tänka egentligen? Jag vill ha en rimlig elkostnad, men den ska helst vara förutsägbar i nån utsträckning. En del i min närmaste krets hade turen att ha fasta priser (låsta sedan länge) över vintern och har inte fått några direkt hysteriska räkningar. Vi har en normal familjevilla, och just nu tillbringar man ju större delen av den vakna tiden hemma. Jag jobbar hemifrån och sambon pluggar på distans mesta delen av tiden, samtidigt som ungarna måste vara hemma från dagis/fritids pga hård belastning på deras personal. Så att förlägga mycket av elförbrukningen till nattetid är inte riktigt görbart; saker körs dagtid. Datorer, TV, tvätt o disk, värme... Gå till inlägget

Själv hoppade jag på fast nu i januari månad.

Har haft rörligt avtal så länge jag minns och det har väl historiskt varit billigare men

vettetusan om det kommer fortsätta vara så.

Visst kan det vara billigare med rörligt vissa perioder men vilka perioder är det? Då du behöver el som minst.

Just nu tänket jag såhär:

Hellre betalar jag 76öre/kWh under sommarmånaderna då rörligt kanske ligger på 20öre/kWh.

Det gör att jag betalar kanske 200kr mer i månaden än om jag skulle ha rörligt men däremot under

vintermånaden då jag behöver 4 gånger mer el såsparar 3000kr/mån.

Det ända säkra kortet för framtiden är att elbolagen kommer bli rika.

Och det inte samtidigt som jag blir rik

/S