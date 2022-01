Fått kallelse för fjärden dosen

Skrivet av Calma: Ja, ska man vinkla statistiken så kan du ju (när du ändå håller på) vinkla det till att 0 personer dog av vaccinet, 0 personer fick vad som inom läkarbranschen anses som allvarliga biverkningar vaccinet. Antingen tar man vaccinet eller inte, punkt slut.

Men statistiken säger ganska talande vilka som drabbas värst av Covid-19 och det är inte unga friska människor. Tack och hej.

Nu förstår jag inte, blir du butthurt för att jag konstatera att du cherrypickar och sedan vänder du på det hela och påstår att det är jag som gör det?

Ja, statistiken säger det som alla forskare alltid har sagt, att äldre är de som har störts risk för att drabbas hårt, ser ingen som har förnekat det.

Men vad har det att göra med att fullt friska yngre än 50 år ändå har dött av viruset? Eller fått allvarliga konsekvenser under lång tid?

En kollega som var frisk som en nötkärna fick Covid-19 ifjol våras, han låg i 2 veckor.

Efter det har han under ca: 6 månaders tid varit tvungen att sova flera gånger per dag för att orka med.

Han gick från att lida om han inte fick jobba tio timmar per dag till att behöva sova 30-45 minuter efter att ha jobbat i 3 timmar.

Fysiskt helt ok, men hans hjärna var sopslut. Nu snart 1 år senare är han fortfarande inte återställd.

Hur du än vänder och vrider på det så är det fler som har drabbats allvarligt av Viruset än av vaccinet. Något som mig veterligen har varit orsaken till att man godkänt vaccinet, att det gör mindre skada än viruset.