Kan ej installera senaste nvidia drivrutiner

Tjenare folket, igår frös min dator så jag tvingade den att avsluta efter den varit fryst runt 10 min. Gick och la mig. Idag kunde jag inte få datorn att starta till windows.

Efter flertals ominstallationer av windows verkar det vara drivrutinerna/grafikkortet som krånglar. Försöker installera senaste drivrutiner resulterar i en svart skärm, och vägrad uppstart vid omstart. Försöker installera tidigarr drivrutiner från nvidias hemsida resulterar i en svartskärm (funkade en gång tills jag försökte uppdatera till de nya igen). Nu är nvidias drivrutiner avinstallerade och windows bootar igen, men skärmen ändrar resolution var tionde sekund eller sisodär. Alltså svart skärm, ny resoulution, svart skärm igen efter 10 sek, ny resoulution. Antar dessa beror på avsaknad av drivrutiner. Därav mitt dilema. Datorn tycker inte om att installera drivrutiner, datorn tycker inte om när det inte finns några. Lite "damned if I do, damned if I don't" känsla. Så vet inte riktigt vad jag ska göra nu och hoppades att någon klok person här vet vad man kan pröva. Överväger om en ominstallation av grafikkortet kanske kan hjälpa (koppla ur det och koppla in det igen för att se om något kanske är löst någonstans).

Lite specifikationer om datorn.

OS: Windows 11 home

Moderkort: MSI B550 tomahawk

CPU: Ryzen 3700x

Processorkykare: Kraken X53 240

GPU: MSI 3080 Ventus 3X

Minne: Corsair Vengeance LPX 2x8GB 3600 MHZ

Hårdisk: 1 st 1 tb western digital m.2 disk

Nätaggregat: Corsair RM750x