USB connect/reconnect-loop

[187625.349745] usb 3-1: new low-speed USB device number 2 using xhci_hcd [187625.545458] hid-generic 0003:0764:0501.0006: hiddev98,hidraw5: USB HID v1.10 Device [CPS BR700ELCD] on usb-0000:0d:00.3-1/input0 [187633.370023] usb 3-1: USB disconnect, device number 2 [187636.661905] usb 3-1: new low-speed USB device number 3 using xhci_hcd [187636.857466] hid-generic 0003:0764:0501.0007: hiddev98,hidraw5: USB HID v1.10 Device [CPS BR700ELCD] on usb-0000:0d:00.3-1/input0 [187644.677029] usb 3-1: USB disconnect, device number 3 [187647.974075] usb 3-1: new low-speed USB device number 4 using xhci_hcd [187648.169504] hid-generic 0003:0764:0501.0008: hiddev98,hidraw5: USB HID v1.10 Device [CPS BR700ELCD] on usb-0000:0d:00.3-1/input0 [187655.981721] usb 3-1: USB disconnect, device number 4 [187659.279239] usb 3-1: new low-speed USB device number 5 using xhci_hcd [187659.473483] hid-generic 0003:0764:0501.0009: hiddev98,hidraw5: USB HID v1.10 Device [CPS BR700ELCD] on usb-0000:0d:00.3-1/input0 [187667.284337] usb 3-1: USB disconnect, device number 5 [187670.582405] usb 3-1: new low-speed USB device number 6 using xhci_hcd [187670.777479] hid-generic 0003:0764:0501.000A: hiddev98,hidraw5: USB HID v1.10 Device [CPS BR700ELCD] on usb-0000:0d:00.3-1/input0