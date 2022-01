Köpa färdigmonterad dator, max 30.000kr

Hej!

Jag är på gång att köpa en helt ny dator, då det är dags att skicka min nuvarande vidare till barnen.

I vanliga fall brukar jag montera datorn själv, men känner att jag just nu inte har tid och möjlighet att köpa alla delar separat och montera. Jag vill för en gångs skull ha plug and play. Jag behöver endast dator, då jag kommer att ha kvar min gamla skärm, tangentbord etc.

Jag använder datorn framförallt till gaming på min 27 tums skärm med 2560x1440 upplösning, men det är inte omöjligt att jag kommer att köra fler skärmar, eller en ultrawide, någon gång i framtiden. Jag spelar även via VR-headset, nu via Airlink på min Quest 2, och jag kommer förmodligen köpa något bättre VR-headset i framtiden.

Jag använder även datorn för videoredigering, och kanske kommer att använda datorn för att programmera spel, tex VR-spel, i framtiden.

Jag vill gärna ha en dator som är så enkel som möjligt, jag inte INGET fan av en massa RGB och annat ytligt flashigt. Datorn står så att man inte kommer att se den, mer eller mindre.

Det är också en stor fördel om man hade kunnat uppgradera lösa delar i framtiden, typ bättre grafikkort, hårddiskar, CPU etc, även om det inte kommer att vara inom dom närmsta åren.

Efter att ha tittat runt så fastnade jag själv mest personligen för denna: (förhoppningsvis kan man stänga av RGB)

https://www.komplett.se/product/1200161/dator-surfplatta/komp...

Även denna är lockande med DDR5 ramminnen: (om DDR5 är värt att satsa på idag?)

https://www.elgiganten.se/product/gaming/gaming-pc/stationar-...

Någon som har några tankar och åsikter? Min budget är MAX 30.000kr, inte en krona mer..