Manjaro XFCE, taskbar ikonerna har "fastnat".

Tack för svaret!

Ditt tips funkar för vissa av ikonerna, inte alla. Däremot hittade jag detta som löste mitt problem:

"Add a Seperator to the panel and move it up the list above anything you want pushed to right side click on the Edit button and enable Expand option to push Notification Area to right side of panel".

Jag hade redan en separator i min lista, jag flyttade upp den och valde sedan expand, sen flyttade ikonerna sig till högra hörnet där dom hör hemma. Tack för hjälpen!