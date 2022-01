Lenovo Legion 5 Pro

Känner att jag använder den så lite till gaming nu för tiden att jag nog faktiskt klarar mig med min jobbdator. Detta är ett riktigt monster som klarar av allt jag slängt mot den med ultra inställningar. Inte konstigt med 140w modellen av RTX3070.

CPU: AMD Ryzen 7 5800H 8-Core / 3.2 - 4.4 GHz

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB GDDR6 (140w+)

SKÄRM: 16" with QHD resolution. 165Hz and incredible 500 nits brightness, 100% sRGB, HDR 400, Free-sync and G-sync.

RAM: HyperX Impact DDR4 3200MHz 32GB (HX432S20IB2K2)

SSD: WD PC SN730 512GB Original + WD Blue SN550 NVMe SSD 1TB M.2 (1,5TB Totalt)

OS: Windows 11 Pro 64 Nordic

Svenskt tagentbord.

Köpt 21 Jul 2021 från svenska Amazon. Kvitto finns samt garanti fram till 2023-07-21 med möjlighet att köpa till mer garanti samt olika grader av Lenovo support (595kr för 18 månaders premium garanti). Originalkartong samt den bättre 300w laddare ingår.

Den är i absoluta nyskick utan en skråma på den då jag är perfektionist när det kommer till att ta hand omm min elektronik.

RAM och SSD uppgraderat dag ett som jag köpte datorn. Original 16GB RAM skickad med.

Tänker att vi kör bud med 100kr intervaller så jag får lite känn på intresset.

Nypris idag för en med mindre ram o ssd är runt 18,000kr.

