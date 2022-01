Använda Tp-Link C6 router för bbc iplayer

Hej , tittar på engelsk tv via parabol (bor i Göteborgsområdet) från Astra 28.2 grader Väst.

Min LG tv som är direkt kopplad till denna antenn visar meddelanden på skärmen i stil med "press green to watch from start" eller press red to watch in UHD osv när jag tittar på BBC. Detta gav mig idén att köpa en router enbart till tv:n som skulle ställas in på iplayer via VPN. Min router Tp Link C6 har dock inte förvalet "VPN Client" men under avancerat-tabben finns

Open VPN , PPTP VPN och VPN Connections! Var jag för snål i valet av router eller finns det en omväg?